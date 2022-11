Ladri all’asilo nella notte, rubati due cellulari

I carabinieri davanti all'asilo Chicchirillò in via Lorenzini per il sopralluogo di furto

Dopo aver forzato la porta che dà sul giardino dell'aula dei piccoli, ignoti hanno messo a soqquadro alcune stanze per poi fuggire con due smartphone aziendali utilizzati dall'asilo per ricevere e inviare comunicazioni alle famiglie. Prima di accogliere i bambini il personale ha sanificato i locali

Ladri all’asilo Chicchirillò in via Lorenzini nella notte tra il 24 e 25 novembre. A fare la scoperta è stata la cuoca arrivando al lavoro. Ignoti, una volta all’interno dopo aver forzato la porta che dà sul giardino dell’aula della sezione Piccoli, hanno messo a soqquadro alcune stanze per poi fuggire da un’altra porta con due smartphone aziendali utilizzati dall’asilo per ricevere e inviare comunicazioni alle famiglie dei bambini. Sul posto per il sopralluogo i carabinieri. Prima di accogliere i bambini il personale ha sanificato i locali.

Condividi: