Ladri alle elementari, bimbi in classe due ore dopo

Ladri nella notte alle scuole Dal Borro di via Montebello. Sul posto i carabinieri. Niente è stato rubato

Sono stati costretti ad entrare in classe intorno alle 10 del mattino, invece che alle 8 come da normale orario scolastico, a causa di un’incursione notturna da parte di alcuni malviventi che hanno cercato di rubare all’interno dell’istituto. E’ accaduto in via Montebello alle scuole Dal Borro dove, chi è entrato per aprire la scuola presto al mattino, ha trovato la brutta sorpresa: i locali erano stati messi a soqquadro da parte dei ladri.

Sul posto sono stati costretti ad intervenire i carabinieri i quali dopo un sopralluogo effettuato negli uffici e nelle aule delle scuole hanno constatato come i delinquenti non siano riusciti a portare via niente. Un’incursione a mani vuote dunque che però ha significato il ritardo dell’ingresso in aula per alcuni alunni.

Prima di far entrare i bambini a scuola infatti è stato necessario un intervento suppletivo di sanificazione dei locali da parte della ditta di pulizie interpellata dalla scuola in seguito a questa brutta sorpresa mattutina.