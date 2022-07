Ladri anche al Teatro Goldoni, rovistati uffici e biglietteria

Nella foto il vetro della biglietteria, lato Goldonetta, infranto dal ladro alla ricerca dell'incasso che non c'era

Sono entrati da un condominio adiacente. Prima hanno rovistato negli uffici e non trovando niente si sono poi introdotti nella biglietteria, spaccando un vetro, pensando di trovare l'incasso. Menicagli: "Abbiamo un ottimo sistema di allarme e un servizio di telecamere. Adesso sono in corso le indagini"

Sono entrati da un condominio adiacente nella notte tra l’8 e il 9 luglio. Prima hanno rovistato negli uffici e non trovando niente si sono poi introdotti nella biglietteria lato Goldonetta, spaccando un vetro, pensando di trovare l’incasso. I ladri non risparmiano neppure il Teatro Goldoni. “Forse pensavano di trovare l’incasso – spiega Mario Menicagli, direttore ammnistrativo del Goldoni a QuiLivorno.it il 10 luglio – che non c’era. Abbiamo un ottimo sistema di allarme e un servizio di telecamere che mostrano una persona. Adesso sono in corso le indagini”. Sul posto per il sopralluogo la polizia.

Condividi: