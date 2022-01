Ladri in due case attigue: cassaforte forzata e via con gioielli per 30mila euro

Doppio colpo a distanza di due numeri civici nella stessa via. I malviventi hanno forzato le portefinestre che danno sul giardino per introdursi nelle abitazioni. Sul posto la polizia

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Colpo grosso all’interno di due appartamenti attigui nel quartiere Ardenza. L’allarme è scattato intorno all’ora di cena di lunedì 17 gennaio quando, i proprietari di due appartamenti ubicati a soli due numeri civici di distanza, ritornando a casa dopo una giornata di lavoro, hanno trovato la brutta sorpresa.

Nella prima delle due abitazioni visitate i malviventi hanno messo a soqquadro tutti i vani riuscendo così a trovare e a forzare la cassaforte. All’interno un vero e proprio tesoro tra gioielli ed orologi di pregio per un valore approssimativo calcolato intorno ai trentamila euro.

I ladri, come nell’appartamento a fianco, sono riusciti ad entrare dalla porta finestra che dà sul giardino di entrambe le abitazioni.

Nella casa a fianco invece la proprietaria si è accorta del furto solo perché ha visto la volante della polizia sopraggiunta sul posto in seguito alla telefonata del vicino. La casa infatti risultava, ad un primo sguardo, in perfette condizioni. Insospettita però dall’arrivo delle forze dell’ordine, dopo un controllo più accurato, la donna si è accorta che da un suo portafoglio mancavano circa 600 euro in contanti e in un altro altri 200 euro. Gli agenti delle volanti hanno dunque invitato i proprietari a sporgere denuncia per i furti subiti.