Ladri in gioielleria: via con 4mila euro di collane

I malviventi hanno agito in due: uno nel ruolo di disturbatore, l'altro in quello di esecutore materiale del furto: rubate 3 collane

di Giacomo Niccolini

Hanno agito in due e sono riusciti a portar via dal negozio tre collane dal valore complessivo di circa 4mila euro. Il colpo è stato messo a segno nella gioielleria BlueSpirit all’interno del complesso commerciale Le Fonti del Corallo a Porta a Terra. Il tutto è accaduto intorno alle 11,30 di mercoledì 13 marzo quando in due si sono presentati all’interno del locale che si affaccia nell’atrio principale della galleria commerciale. La tecnica di “squadra” per il furto è stata quella di utilizzare uno dei due delinquenti nel ruolo di disturbatore e l’altro nel ruolo di esecutore materiale del furto. Così mentre uno dei due portava la commessa in un punto “cieco” del negozio in modo da non farla rendere conto di quanto stesse accadendo nel resto della struttura, il complice apriva una vetrina rubando le tre collane e scappando poi via veloce. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza le cui immagini sono già stata date in mano alla polizia intervenuta sul posto subito dopo il furto consumato. Indaga la squadra mobile.