Ladri in… tour tra i negozi “Obi” della Toscana. Denunciata la banda

I carabinieri hanno ritrovato gran parte della refurtiva: si trattava di numerosi interruttori elettrici salvavita, citofoni di vario genere, trapani elettrici, batterie e strumenti per ferramenta e giardinaggio

Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 maggio, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Livorno, hanno denunciato a piede libero quattro persone, di origini napoletane, per il reato di furto. Alle 19:45 circa, in seguito alla richiesta di intervento per furto, arrivata alla centrale operativa da parte di personale del negozio “Obi” di Parco Levante, i carabinieri sono intervenuti sul posto identificando un giovane accanto ad uno degli addetti alla vendita, che è stato indicato come il componente di un gruppo di persone che si erano appena date alla fuga dopo aver messo a segno un furto all’interno dello stesso negozio, asportando materiale di vario genere.

Ai carabinieri giunti sul posto è stato riferito che, insieme al ragazzo, erano stati visti un suo coetaneo, e una coppia composta da un uomo e una donna di mezza età. Dalle telecamere di videosorveglianza i militari sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato dal gruppo di persone, una Fiat Doblò di colore azzurro.

Lo stesso sistema di videosorveglianza ha consentito di accertare che, in quel punto vendita, poco prima, i componenti del gruppo avevano asportato un trapano percussore. I militari hanno così subito effettuato la perquisizione del veicolo utilizzato.

All’interno del vano bagagli è stata rilevata la presenza di due voluminose buste di plastica di colore azzurro contenenti materiali ancora perfettamente confezionati, e provenienti da svariati negozi “OBI”. In particolare sono stati trovati numerosi interruttori elettrici salvavita, citofoni di vario genere, trapani elettrici, batterie e strumenti per ferramenta e giardinaggio.

Dalla merce rinvenuta, è stato possibile accertare che i ladri hanno verosimilmente effettuato un vero e proprio “tour” dei negozi “Obi” della Toscana, ed in particolar modo quelli collocati tra Firenze e Livorno.

I carabinieri, pur avendo fermato una sola persona sul posto, grazie agli accertamenti svolti nell’immediatezza, insieme ad una veloce attività d’indagine, sono riusciti ad identificare i 4 componenti la banda dei ladri, denunciandoli in stato di libertà.