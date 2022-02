Ladri in via Mondolfi, tre buchi nei muri forse con un forklift

Quattro attività in via Mondolfi sono finite nel mirino dei ladri, tre di queste visitate forse con un forklift. Dalle telecamere si notano quattro persone in azione

Nella notte tra il 28 e 29 gennaio quattro attività in via Mondolfi sono finite nel mirino dei ladri, tre di queste visitate forse con un forklift.

Secondo quanto ricostruito nel primo capannone visitato, un magazzino di Bonsignori vernici dove sono presenti alcuni bancali di tinta murale stoccata (che non è stata toccata dai ladri), i ladri sono entrati forzando una porta e trovando qui un forklift lo hanno utilizzando verosimilmente, considerando la grandezza dei buchi, per sfondare il muro accanto entrando nel secondo capannone, di Nolomatic, con dei vecchi giochi da bar in disuso. Proseguendo, sempre restando all’interno delle varie strutture, hanno solo sfondato il muro di Lippi Riccardo Home Interiors senza entrare nei locali.

Dopodiché sono tornati indietro e dal capannone di Nolomatic hanno sfondato, in questo caso verosimilmente con un piccone considerando che il buco è stato fatto nella parte bassa della parete, il retro dell’officina Ciolli (nella prima foto), l’attività che ha subito i danni maggiori. Qui i ladri hanno portato via batterie, pc, cellulari strumentazioni varie da lavoro e spaccato la macchinetta del caffè per un valore che oscilla tra i 7 e i 9 mila euro tra refurtiva e danni. Dalle telecamere si notano all’esterno quattro persone in azione. Il forklift è stato poi ritrovato nel magazzino di Bonsignori.