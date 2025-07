Ladri nella sede nord della Svs, danni per migliaia di euro

Il direttore Cantini e la presidente Bolognesi stamattina si sono recati in questura per sporgere denuncia e consegnare i filmati delle telecamere di videosorveglianza

“Dispiace soprattutto perché alla fine quanto trafugato appartiene alla collettività. I danni subiti sono ingenti, parliamo di migliaia di euro”. A parlare, commentando il furto avvenuto nella notte tra il 14 e 15 luglio nella sede Nord in via delle Corallaie al Picchianti, è il direttore della Svs Francesco Cantini che stamattina insieme alla presidente Marida Bolognesi si è recato in questura per sporgere denuncia e consegnare i filmati delle telecamere di videosorveglianza. La scoperta è stata fatta alle 6.30 di ieri e dal successivo sopralluogo è emerso che, verosimilmente con un piede di porco, ignoti hanno divelto il portellone del garage piegandolo a libro; hanno strappato gli sportelli degli armadi dove sono contenuti zaini e defibrillatori (senza per fortuna toccarli); hanno spaccato l’imbotto di una porta; hanno forzato i lucchetti che chiudono i container esterni. Tutto questo per portare via un ammortizzatore appoggiato a terra, un paio di torce, il trabattello della ditta che sta svolgendo alcuni lavori all’immobile. Vicino alla cancellata di ingresso, infine, trovati due carrelli contenenti attrezzi da officina e due bobine di cavo. Refurtiva forse abbandonata all’ultimo momento dai ladri poiché disturbati dall’arrivo del personale. “Questa è la sede che tutti i cittadini conoscono molto bene perché ogni anno qui organizziamo la nostra festa” conclude Cantini. Festa alla quale Svs sta già lavorando senza pensare a quanto accaduto.

