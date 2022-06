Ladri per l’ennesima volta alla giostrina alla Rotonda. La rabbia dei titolari

I titolari: "Ormai non facciamo neanche più denuncia. Per cosa? A cosa serve? Ci sentiamo soltanto presi in giro. Siamo veramente sconsolati"

Ormai i titolari hanno perso veramente il conto. Il furto, è, come dicono i matematici, il numero “n” dove “n” è l’esponente per indicare una quantità innumerevole tendente a infinito. Stiamo parlando della giostrina della Rotonda d’Ardenza dove nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 hanno tentato di rubare intorno alle 2,30 facendo però scattare l’allarme spara-fumo che ha messo in fuga i malviventi non prima però di riuscire ad arraffare qualche euro spaccando i distributori di palline per i bimbi.

“Ormai non facciamo neanche più denuncia – spiegano sconsolati i gestori della giostrina a QuiLivorno.it – Per cosa? Cosa serve? Siamo davvero senza parole. Ci sentiamo soltanto presi in giro. Fare denuncia diventa ormai solo una perdita di tempo. I danni, ancora una volta, chi li paga? Servono più controlli, ma siamo davvero stanchi di dire le solite cose, ahinoi”.

Condividi: