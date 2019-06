Ladri, raid nella notte con danni e furti

I malviventi hanno visitato il ristorante pizzeria "Acquaria" a Marilia e l'erboristeria "Il Bosco" in via Toscana. Ingenti i danni alle due attività

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Due attività nel mirino dei ladri-vandali nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno. Il primo allarme è scattato alle 1,24 all’interno del perimetro del ristorante-pizzeria Acquaria a Marilia dove i malviventi si sono introdotti passando dai campi sul retro. “Siamo muniti di telecamere e allarme – spiega il titolare, Andrea Balducci, a Quilivorno.it – ma purtroppo tutto ciò non è servito a fermare, anche questa volta, i ladri. Dico anche questa volta perché purtroppo siamo nel mirino dei malviventi almeno due o tre volte all’anno. A questo giro, come spesso accade, i danni sono più ingenti del bottino stesso asportato. Per introdursi dentro hanno spaccato la finestra che dà sulla cucina, hanno rotto il frigo gettandolo a terra e hanno sradicato di netto il registratore di cassa di ultima generazione touchscreen che, solo questo, costerà come minimo più di mille euro. Poi i vetri, il frigo e tutti i disagi connessi a risistemare in tempo utile per l’apertura di questa sera il locale. Dentro la cassa ci saranno stati al massimo 200 euro“.

I ladri, come si è potuto vedere dalle immagini delle telecamere di sicurezza, erano due con tanto di cappuccio in testa e una bandana a coprire il volto quasi fino agli occhi. Il “blitz” è durato circa cinque minuti. “Si vede bene dalle immagini che ho fornito stamattina (giovedì 13 giugno, ndr) ai carabinieri – conclude amareggiato Balducci – agiscono con violenza e rabbia in cinque minuti d’orologio. Dalle 1,24 alle 1,29. Poi la fuga e spariscono nel buio. Neanche il tempo di far arrivare le guardie giurate della Vesuvio e le forze dell’ordine sul posto che dei ladri nessuna traccia. Ci rimangono le immagini delle telecamere. Speriamo che con quelle gli inquirenti possano risalire agli autori”.

Analogo destino per l’erboristeria Il Bosco di via Toscana, 14. Qui l’allarme è scattato intorno alle 2,40 circa un’ora dopo. Il copione è il medesimo. Prima hanno provato a forzare la porta d’ingresso e poi, non riuscendoci, hanno deciso di farsi breccia spaccando la vetrina laterale del negozio. “Per fortuna che abbiamo l’allarme – spiegano le due titolari, Simona e Monica, a Quilivorno.it – Hanno avuto pochissimo tempo per agire. Hanno aperto il registratore di cassa ma all’interno lasciamo soltanto gli spiccioli. Adesso c’è il danno di questo vetro che, tra l’altre cose, è un vetro anti-sfondamento che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero rotto a pedate. Siamo venute subito nella notte qui sul posto contattate dall’istituto di vigilanza e poi dalle forze dell’ordine intervenute per il sopralluogo di rito. Anche nel nostro caso, come spesso leggiamo e sentiamo, è più il danno del furto in sé”.