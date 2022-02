Ladro entra con le chiavi mentre la proprietaria è in casa: poi la fuga

Stava serenamente facendo le pulizie in casa la mattina di giovedì 24 febbraio in via Marradi quando, inaspettatamente, uno sconosciuto è entrato all’interno del suo appartamento utilizzando serenamente un mazzo di chiavi.

La donna ha guardato spaventata e stupita l’intruso che si è goffamente giustificato dicendo che era lì per la manutenzione della caldaia e si è subito dato alla fuga. Immediatamente la telefonata alla polizia che è intervenuta sul posto per un sopralluogo. L’ipotesi più probabile, fornita dagli agenti che hanno invitato la proprietaria di casa a recarsi l’indomani in questura per far denuncia con le immagini delle telecamere di sicurezza del condominio, è che il malvivente in questione si muovesse con delle chiavi vergini atte a scassinare. La raccomandazione fornita dagli esperti in materia per proteggersi da queste intrusioni è quella di chiudersi sempre a chiave quando si è in casa senza lasciare le chiavi nella toppa.