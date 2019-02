Ladro sul balcone: preso dopo una fuga

L'intervento delle volanti ha permesso di scongiurare il furto

La polizia ha affidato ai genitori e segnalato al tribunale dei minori di Firenze un sedicenne di origine macedone dopo averlo sorpreso il 1 febbraio al primo piano di un balcone in via delle Sorgenti. L’intervento delle volanti ha permesso di scongiurare il furto. Il minore alla vista delle divise è fuggito a piedi e dopo un breve inseguimento, reso ancora più complicato dalle condizioni atmosferiche, pioggia in particolare, è stato fermato.

