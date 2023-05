L’allarme di Cna: “A Livorno 5 furti di camion con cassone ribaltabile”

Ilaria Niccolini di Cna: "Una particolarità segnalataci dalle ditte che hanno subito i furti è il giorno in cui si sono verificati: il lunedì. Già cinque le denunce presentate a Livorno e furti analoghi sarebbero stati compiuti nella zona di Rosignano Confidiamo nel lavoro di indagine delle forze dell’ordine"

Sarebbero già cinque le denunce presentate alle forze dell’ordine da imprese del settore costruzione di Livorno: a sparire camion con cassone ribaltabile. In un comunicato del 26 maggio l’associazione fa sapere che il modello prediletto è il Daily 35 di cui ne sono spariti 3 in una settimana, insieme ad un Daily 70. Nelle mani dei ladri anche un Cabstar della Nissan. “Vogliamo lanciare un allarme fra le imprese del settore – afferma Ilaria Niccolini coordinatrice sindacale CNA – perché i furti potrebbero essere collegati fra loro vista la tipologia similare dei mezzi. Un’altra particolarità segnalataci dalle ditte che hanno subito i furti è il giorno in cui si sono verificati: il lunedì, anche in pieno giorno; lunedì 15 maggio in via Salvatore Orlando ed in via Filzi, lunedì 22 maggio, Santa Giulia, in via Montanari ed in via Torino. Sarà un caso? Il Nissan è sparito da via Leopardi, ma in altro giorno. Ci sono giunte voci, al momento non confermate da dati, di furti analoghi anche nella zona di Rosignano. Confidiamo nel lavoro di indagine delle forze dell’ordine – conclude Niccolini – per appurare se esista realmente un nesso fra i vari furti, e nella speranza di recuperare mezzi da lavoro importanti per le imprese non solo per il valore economico, ma per la necessità che ne hanno nel lavoro quotidiano. Si tratta di mezzi particolarmente versatili ed indicati per le piccole e medie imprese di costruzione. Adesso per comprare un 35 quintali nuovo allestito, oltre a dover sborsare un ingente somma di denaro dato l’aumento dei prezzi (sui 40mila euro), c’è da aspettare molto tempo per averli disponibili e scarseggiano anche usati; è probabilmente anche per questo che tale tipologia di mezzi con cassone ribaltabile è stata presa di mira dai ladri”.

