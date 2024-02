Lancia la droga dalla finestra, arrestato. I soldi in un foro del portone

Trovati in casa 8 panetti e mezzo di hashish; 64 involucri di cocaina; due bilancine di precisione e 267 euro

I poliziotti hanno sorpreso un tunisino vicino alla finestra da dove aveva lanciato la “dose” (risultata poi essere mezzo panetto di hashish) richiesta dai suoi acquirenti che poco prima avevano lasciato i soldi nel foro del portone

Il 12 febbraio i Falchi della Squadra Mobile della polizia hanno tratto in arresto un tunisino già conosciuto per i suoi trascorsi nell’illecita attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze del centro. Come si legge in un comunicato del 13 febbraio, gli agenti sono intervenuti in zona Sant’Andrea dove hanno notato alcuni stranieri avvicinarsi ad un condominio e lasciare del denaro all’interno di un foro del portone. Dopo poco si è affacciato un uomo da una finestra (poi identificato nel tunisino arrestato) che ha gettato loro un oggetto (risultato poi essere mezzo panetto di hashish). I poliziotti sono quindi saliti fino al piano del tunisino sorprendendolo vicino alla finestra da dove aveva lanciato la “dose” richiesta dai suoi acquirenti. In prossimità di una sedia sono stati trovati impilati 8 panetti e mezzo di hashish (872,58 grammi lordi totali). La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 64 involucri in nylon di colore bianco, termosaldati, del peso lordo complessivo di 44,77 grammi contenenti di cocaina; due bilancine di precisione e 267 € suddivisi in banconote di vario taglio ritenuti provento dell’illecita attività di vendita di sostanze stupefacenti. Lo straniero, irregolare sul territorio italiano e privo di attività lavorativa lecita, risultava già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sempre per reati concernenti gli stupefacenti. In virtù di quanto appurato è stato tratto in arresto per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato alle Sughere. Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli nelle zone più critiche del centro.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

