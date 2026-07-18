Lancia lo scooter e il casco contro i carabinieri: arrestato 20enne

Sorpreso a spacciare in piazza della Repubblica, il giovane è stato fermato dopo un inseguimento in via Sproni e qui nel tentativo di evitare l'identificazione ha lanciato lo scooter e il casco: arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito di un servizio coordinato effettuato nel centro cittadino con l’impiego di diversi militari, anche in abiti civili, hanno arrestato un 20enne, con precedenti e irregolare sul territorio, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata in piazza della Repubblica, dove i militari hanno notato il giovane cedere della sostanza stupefacente a un’altra persona apparentemente di passaggio. Accortosi della presenza dei carabinieri, si legge nel comunicato stampa, il 20enne ha tentato di allontanarsi a bordo del ciclomotore con cui aveva raggiunto l’acquirente. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e fermato in via Sproni. In quel momento ha reagito nei confronti dei militari: nel tentativo di evitare l’identificazione ha infatti lanciato prima il ciclomotore e poi il casco, senza riuscire a colpirli. Bloccato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 20 grammi, e di 640 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il ragazzo è stato dichiarato in arresto. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio coordinato dalla Prefettura di Livorno attraverso l’istituzione della “zona rossa“, che vede impegnati, oltre ai carabinieri, anche Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità e garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Nel corso dello stesso servizio sono stati controllati 32 veicoli e 50 persone. Due persone sono state sanzionate amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre sono state elevate due sanzioni per violazioni al Codice della strada. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, si ricorda che le stesse sono da ritenersi presunte innocenti fino a un eventuale definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

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