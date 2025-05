Lancia sassi contro un’auto e la maglia contro i poliziotti poi scappa

Inseguito e fermato dai poliziotti dopo una colluttazione è stato arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento e denunciato in quanto irregolare sul territorio italiano. Un cittadino ha segnalato quanto stava accadendo in via de Pazzi

La polizia ha arrestato un cittadino del Gambia, classe ’89, per resistenza, lesioni e danneggiamento. E’ accaduto domenica 11 maggio alle ore 11.20 circa quando la volante, si legge in un comunicato stampa del 15 maggio, si è recata in via de Pazzi, zona Salvatore Orlando, dove un cittadino segnalava la presenza di un soggetto in escandescenza che lanciava sassi verso un’auto in sosta danneggiandone una portiera. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il soggetto segnalato, in evidente stato di alterazione, che a dorso nudo in modo molto animato urlava proferendo frasi sconnesse. Alla vista dei poliziotti ha lanciato contro la propria maglietta e si è dato alla fuga. Inseguito e raggiunto, dopo una breve colluttazione è stato fermato e in questura è stato arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento, nonché denunciato in quanto irregolare sul territorio italiano. Va precisato, scrive la questura, che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©