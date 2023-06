L’Arma cerca 12 ufficiali da arruolare nei Forestali

Si tratta di un’opportunità professionale di prestigio, riservata a giovani in possesso di una laurea magistrale, oltre che in varie specialità di settore delle scienze agrarie, anche delle principali facoltà. Domande entro il 14 luglio

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per l’ammissione di 12 Ufficiali, con il grado di Tenente, da immettere in servizio permanente nel ruolo forestale. C’è ancora quasi un mese di tempo per partecipare al concorso per la nomina di Tenente del comparto forestale dell’Arma dei Carabinieri. Si tratta di un’opportunità professionale di prestigio, riservata a giovani in possesso di una laurea magistrale, oltre che in varie specialità di settore delle scienze agrarie, anche delle principali facoltà: dal diritto all’economia, sino alle diverse specialità in campo ingegneristico, dell’architettura, delle scienze e biotecnologie. Al concorso possono partecipare giovani sino al compimento del 32° anno di età, mentre per i posti riservati a chi è già appartenente ai Carabinieri, nelle diverse categorie, il limite sale al 40° anno di età. I candidati selezionati al termine delle prove entreranno a far parte dei Carabinieri Forestali dello Stato in servizio permanente. Il bando di concorso, contenete i requisiti di partecipazione e ogni altra utile informazione sullo svolgimento delle prove, sono consultabili sul sito dell’Arma raggiungibile dal link https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-nomina-di-12-tenenti-ruolo-forestale-arma-dei-carabinieri. Le domande devono essere inviate, secondo la procedura indicata nel bando, entro il 14 luglio 2023.

