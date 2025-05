Latitante da mesi, viene riconosciuto da un carabiniere fuori servizio: arrestato

La fuga di un 36enne originario dell’Est Europa si è conclusa nei giorni scorsi a Livorno, grazie all’intuito di un carabiniere fuori servizio che lo ha riconosciuto mentre era con la famiglia in un esercizio commerciale della città

Era riuscito a far perdere le proprie tracce per mesi, spostandosi anche fuori dalla Toscana, nonostante su di lui pendesse un ordine di arresto per maltrattamenti in famiglia. La fuga di un 36enne originario dell’Est Europa si è però conclusa nei giorni scorsi a Livorno, grazie all’intuito di un carabiniere fuori servizio che lo ha riconosciuto mentre era con la famiglia in un esercizio commerciale della città.

L’uomo era stato già raggiunto nel 2022 da un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla vittima e lo obbligava a presentarsi regolarmente alle forze dell’ordine, a seguito di episodi considerati violenti all’interno del contesto familiare. Le continue violazioni di quelle disposizioni avevano poi portato, nel giugno 2023, all’emissione di una misura più severa: il carcere. Tuttavia, al momento dell’esecuzione del provvedimento, il 36enne era irreperibile, tanto che a febbraio scorso era stato ufficialmente dichiarato latitante.

A mettere fine alla sua fuga è stato il caso — e l’occhio attento di un carabiniere della stazione di Livorno Centro che, libero dal servizio, ha riconosciuto l’uomo in un negozio. Quando si è accorto di essere stato individuato, il 36enne ha tentato di allontanarsi a bordo di un’auto. Il militare ha annotato la targa e allertato subito la centrale operativa.

Dai primi accertamenti è emerso che il veicolo era intestato a una connazionale che gli stava offrendo ospitalità. È stato proprio nei pressi dell’abitazione di quest’ultima, nel quartiere Fabbricotti, che l’uomo è stato rintracciato e arrestato.

Come previsto dalla legge, il 36enne è da considerarsi innocente fino a una sentenza definitiva di condanna.

