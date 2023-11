L’attenzione di un’amica e la prontezza dei poliziotti salvano un ragazzo da un gesto estremo

L'amica chiama la polizia preoccupata da quanto scritto dall'amico su whatsapp, poi la telefonata dello psicologo anche lui preoccupato. Alla fine i poliziotti, Thomas e Gianfranco, grazie alla collega Elena, trovano il ragazzo sul ponte di Calignaia all'esterno del parapetto, tra la rete e lo strapiombo, e parlandoci riescono a farlo indietreggiare e desistere

La telefonata di un’amica, e quella dello psicologo poco dopo, e la prontezza d’intervento del personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia consentono di individuare un ventenne sul ponte di Calignaia e salvarlo dal gesto estremo. Ore 18.58 di qualche giorno fa: alla centrale operativa giunge la telefonata di una ventenne che riferisce la sua preoccupazione in merito ad un amico che poco prima aveva scritto su whatsapp un messaggio che faceva pensare ad atti autolesionisti presumibilmente sul litorale livornese. Uno dei suoi posti preferiti è la spiaggia del Pendola dove la poliziotta al telefono, Elena, dopo aver compreso la gravità di quanto le stava raccontando la ragazza, immediatamente dirotta le volanti. Dopo poco alla centrale operativa giunge la chiamata da parte dello psicologo del ragazzo in questione che rifersce di aver avuto poco prima con lui una conversazione telefonica nella quale gli aveva comunicato di trovarsi sul Romito. Una squadra volante si è quindi diretta sul Romito dove di lì a poco, alle 19.29, rintraccia il giovane, con non poche difficoltà visto il buio, sul ponte di Calignaia all’esterno del parapetto tra la rete e lo strapiombo. Uno degli agenti, Thomas, riesce ad avvicinarsi al ragazzo stabilendo un contatto dialogativo e piano piano lo fa indietreggiare verso l’interno dove l’altro poliziotto, Gianfranco, lo afferra e lo mette in salvo. I genitori, commossi, hanno ringraziato i poliziotti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©