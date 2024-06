Le grida di aiuto e il soccorso. Strada chiusa: arrivano vigili del fuoco e volontari

Anziana soccorsa in casa all'interno di un palazzo in corso Amedeo per una caduta. Dopo alcuni concitati minuti la donna è stata portata fuori dall'appartamento a braccia dai vigili del fuoco e dai soccorritori avvolta in una coperta termica per poi posizionarla subito dopo sulla lettiga. Sul posto Misericordia di via Verdi e polizia municipale

di Giacomo Niccolini

Inizio di giornata movimentato in pieno centro quando, intorno alle 8,30 alcune grida di aiuto provenienti dall’interno di un’abitazione hanno destato la preoccupazione dei residenti di corso Amedeo che hanno subito fatto partire l’allarme al 112, numero unico di emergenza. In pochi minuti sul posto, all’angolo con via del Collegio, si sono precipitati vigili del fuoco, i volontari della Misericordia di via Verdi e agenti della polizia municipale. Sono stati quest’ultimi a chiudere la strada per favorire l’ingresso nella via di un’autoscala che ha portato i vigili del fuoco al secondo piano del palazzo da dove provenivano le grida di aiuto. Uno dei residenti dello stabile ha agevolato l’ingresso dei soccorritori all’ingresso della corte spalancando il portone automatico per consentire ai soccorritori il libero accesso all’interno del condominio. Dopo alcuni concitati minuti la signora anziana è stata portata fuori dall’appartamento a braccia dai vigili del fuoco e dai soccorritori avvolta in una coperta termica, per poi posizionarla subito dopo sulla lettiga. I volontari della Misericordia, e il medico del 118 intervenuto con la squadra dei soccorritori, se ne sono presi cura e l’hanno trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La strada è stata riaperta per il normale fluire del traffico intorno alle 9,30.

