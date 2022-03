Le scippa la borsa e poi fugge in bici

All'interno della borsa i documenti, le carte di credito, alcuni effetti personali e qualche decina di euro che la donna aveva con sé. Sul caso indaga la squadra mobile

Una donna, pensionata livornese, è stata scippata della sua borsa mentre stava passeggiando tranquillamente la mattina di domenica 27 marzo, intorno alle 9,30, sugli scali del Refugio (nella foto) all’interno del quartiere della Venezia. All’interno della borsa i documenti, le carte di credito, alcuni effetti personali e qualche decina di euro che la donna aveva con sé.

Il malvivente le si è avvicinato da dietro a bordo di una bicicletta e le ha strappato la borsa per poi fuggire via sul mezzo a due ruote facendo perdere le sue tracce. Alla signora non è rimasto altro che chiedere aiuto e contattare così il 112. Sul posto gli agenti della polizia. Le indagini sono in mano adesso alla squadra mobile che, anche grazie alle telecamere della zona, cercheranno di individuare lo scippatore.