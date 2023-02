Liberati altri 6 alloggi popolari

Le foto dell'operazione del 15 febbraio

L'operazione del 15 febbraio ha visto la partecipazione di polizia municipale, polizia e carabinieri. Il tutto si è svolto senza tensione. Tutti e sei sono stati chiusi con la grata e successivamente verranno riassegnati

Liberati 4 alloggi tra via Bixio e via Stenone il 15 febbraio più uno lunedì 13 a Corea e uno martedì 14 febbraio, sempre a Shangai, per un totale di sei alloggi. L’operazione del 15 febbraio ha visto la partecipazione di polizia municipale, polizia e carabinieri oltre ai servizi sociale del Comune. Il tutto si è svolto senza tensione. Uno degli appartamenti era occupato ma non stabilmente: era occupato per un utilizzo non stabile; un altro era occupato da una coppia di giovani sui 20 anni; un altro da una donna; infine l’ultimo era occupato da una famiglia con due bambini. Famiglia che il servizio sociale del Comune contatterà per aiutarla a costruire un percorso in autonomia. Tutti gli alloggi sono stati chiusi con la grata e successivamente verranno riassegnati.

Condividi: