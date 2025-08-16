Libero dal servizio sventa il furto in un negozio

Il carabiniere è intervenuto riuscendo a fermare lo straniero poi arrestato per rapina impropria e violenza a pubblico ufficiale. Nel fermarlo è rimasto leggermente contuso e sul posto è intervenuta la Svs che lo ha trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso

Libero dal servizio sventa il furto. E’ accaduto il 16 agosto intorno alle 18.00 quando un uomo di origine tunisina è entrato nel negozio del centro si è impossessato di due borse ed è scappato. Il carabiniere si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto riuscendo a fermare lo straniero che è stato poi arrestato da una pattuglia del Pronto Intervento, giunta in supporto del collega, per rapina impropria e violenza a pubblico ufficiale. Nel fermarlo è rimasto leggermente contuso e sul posto è intervenuta la Svs che lo ha trasportato all’ospedale per gli accertamenti del caso.

