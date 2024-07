L’incendio è avvenuto a Stagno, fiamme domate

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, Protezione Civile, polizia municipale e la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli. Fumo nero visibile da buona parte della città. Un ferito lieve

L’incendio è avvenuto in una attività a Stagno in via Oberdan Chiesa, traversa di via Aiaccia. Operazioni ancora in corso da parte dei vigili del fuoco ma l’incendio è stato domato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, Protezione Civile, polizia municipale ed è poi sopraggiunta la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli. Fumo nero visibile da buona parte della città. Un ferito lieve è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le vicine abitazioni non sono state interessate. Accertamenti in corso sulle cause.

Condividi:

Riproduzione riservata ©