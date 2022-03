Lite con la ex poi le minacce agli agenti: arrestato

Il fatto è avvenuto in zona Sorgenti dove la pattuglia della questura è stata costretta ad intervenire a causa di un'accesa lite in corso tra lo straniero e l'ex compagna

Le volanti della polizia, coordinate dal vice questore aggiunto Francesco Falciola, la mattina di venerdì 4 marzo ha arrestato un tunisino di 28 anni per il reato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il fatto è avvenuto in zona Sorgenti dove la pattuglia della questura è stata costretta ad intervenire a causa di un’accesa lite in corso tra lo straniero e l’ex compagna. Il 28 enne, come disposto dal pubblico ministero di turno, è stato trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria all’interno delle camere di sicurezza della questura.