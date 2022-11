Lite con la ex, poi si nasconde in un controsoffitto per sfuggire all’arresto

In manette un 55enne originario del nord Italia ma residente in città. Su di lui gravava un divieto di avvicinamento nei confronti della ex. A lanciare l'allarme un operaio che, mentre lavorava su di un tetto, ha visto la scena di un litigio violento e ha chiamato i carabinieri

I carabinieri della stazione “Livorno Porto” hanno arrestato un 55enne originario del nord Italia ma residente a Livorno, poiché gravemente indiziato di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento e dell’allontanamento dalla casa familiare che gli era stata comminata precedentemente dall’Autorità Giudiziaria in seguito di una denuncia per maltrattamenti.

Successivamente alla segnalazione di un operaio che stava lavorando sul tetto di un palazzo e che dalla sua postazione aveva notato, attraverso una finestra, un uomo e una donna che stavano litigando violentemente all’interno di un’abitazione del centro cittadino, i militari sono intervenuti.

I carabinieri, non appena giunti, si sono fatti indicare l’appartamento in questione dal richiedente e hanno tentato, invano, di farsi aprire la porta dagli occupanti, vedendosi così costretti a richiedere l’intervento dei vigili del fuoco che riuscivano nell’azione con l’utilizzo di una lastra per diagnostica.

All’interno dell’appartamento i militari hanno immediatamente trovato la donna, una 47enne di Livorno che non ha fornito loro alcuna indicazione su dove si trovasse l’uomo che era stato notato aggredirla. Nel frattempo la stessa è stata affidata alle cure del personale del 118 sopraggiunto sul posto, consentendo così ai carabinieri di continuare a cercare l’uomo, che alla fine veniva trovato nascosto in un controsoffitto del bagno.

Una volta identificato, i militari hanno appurato che il 55enne, ex compagno della donna, era gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, nonché da quella dell’allontanamento dalla casa familiare. Colto quindi in flagranza di reato, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.

