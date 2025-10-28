Lite con machete e coltello, denunciato 20enne

Il giovane è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere

I carabinieri del Norm hanno denunciato in stato di libertà un 20enne gravemente indiziato di minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio sarebbe scaturito da una lite. Al giovane, si legge in un comunicato dell’Arma del 28 ottobre, sarebbe stato fatto notare di non aver raccolto le deiezioni del proprio cane davanti ad un esercizio pubblico da parte del titolare. Tra i due sarebbe nato un diverbio nel corso del quale il 20enne avrebbe estratto un coltello ed un machete con cui avrebbe minacciato il negoziante il quale, verosimilmente per difendersi, avrebbe reagito colpendo con un pugno il ragazzo. I militari, intervenuti prontamente, hanno sequestrato le armi e denunciato il 20enne. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, conclude la nota stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

