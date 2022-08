Lite condominiale: la polizia sequestra un’ascia. Denunciato 73enne

Nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto, intorno alle 15,30, gli agenti della polizia a bordo di due volanti sono stati chiamati per dirimere una lite condominiale scoppiata in zona Roma. Una volta sul posto il personale della questura ha trovato un uomo di 73 anni in possesso di un’ascia con la quale avrebbe minacciato una vicina di casa in seguito ad un diverbio. L’ascia è stata sequestrata dalla polizia e il 73enne è stato denunciato per minacce aggravate.

