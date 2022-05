Lite di coppia, notte movimentata al campeggio

Sul posto carabinieri, Svs e municipale. La direzione del Miramare: "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, in particolare per i nostri ospiti"

Dalle 21,30 del 28 maggio alle 4 della notte tra il 28 e il 29 maggio. Grosso modo tanto è durata, a più riprese, la lite tra due fiorentini, 51 anni lei e 56 lui, avvenuta al campeggio Miramare (foto tratta dalla pagina Fb) dove la coppia aveva deciso di trascorrere una notte. “Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, in particolare per i nostri ospiti – commenta il titolare della struttura – che per poche ore hanno dovuto assistere a questa scena. Contento per come ha lavorato il mio staff”.

La lite, sembra nata per motivi di gelosia, non ha coinvolto altre persone o cose. E’ nata e si è consumata nella piazzola che la coppia aveva noleggiato con il proprio camper per una notte. “Ci siamo resi conto di quanto stava accadendo – prosegue il titolare – dalle urla e dalla presenza di diversi oggetti a terra. A quel punto abbiamo chiamato il numero unico di emergenza 112″. Sembra infatti che durante la lite i due si siano lanciati alcuni oggetti, tra cui un martello. Dapprima sul posto sono intervenuti i carabinieri, poi una ambulanza della Svs e infine anche una pattuglia della polizia municipale. Né l’uomo, né la donna sono voluti andare in ospedale e alla fine domenica mattina 29 maggio, anche su invito della direzione, hanno lasciato il campeggio. Al momento non sembra siano state fatte denunce.