Lite fra genitori di alunni: una denuncia

Secondo quanto ricostruito dalla questura, la lite è scaturita per motivi legati a delle condotte tra i due bimbi: denunciato il marito di una delle due mamme

Mediagallery

La polizia è intervenuta nella tarda mattinata del 14 giugno davanti ad una scuola per una lite fra genitori di alunni. Inizialmente, secondo quanto ricostruito dalla questura, tra le mamme, straniere, per motivi legati a delle condotte tra i due bimbi. Sul posto è poi arrivato, all’arrivo della volante, anche il marito di una delle due donne che, sempre stando alla ricostruzione della polizia, davanti agli agenti ha aggredito e minacciato l’altra signora colpendola con un pugno. L’uomo, 43 anni, straniero, in regola col permesso di soggiorno, è stato denunciato per minacce gravi. La vittima sul momento non è ricorsa alle cure mediche.