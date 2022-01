Lite in casa, lui accoglie la polizia nudo e picchia gli agenti: arrestato

Quando è intervenuta la volante al mattino presto lo straniero è stato trovato completamente in stato di ebbrezza alcolica e davanti agli agenti si è denudato mettendosi poi sotto la doccia e opponendo resistenza ai pubblici ufficiali che hanno cercato di identificarlo

Mediagallery

La polizia è stata costretta ad intervenire in zona Sorgenti la mattina di venerdì 21 gennaio a causa di una lite violenta scoppiata tra una 36enne livornese che ha telefonato in questura a causa delle rimostranze poco gradite di un 27enne tunisino con cui, probabilmente, aveva avuto in passato una relazione. Lui aveva tentato di riaccasarsi ma c’è stato un violento alterco che ha costretto la ragazza a chiamare il numero unico di emergenza del 112. Quando è intervenuta la volante al mattino presto lo straniero è stato trovato completamente in stato di ebbrezza alcolica e davanti agli agenti si è denudato mettendosi poi sotto la doccia e opponendo resistenza ai pubblici ufficiali che hanno cercato di identificarlo.

Gli agenti intervenuti sono dovuti quindi ricorrere alle cure mediche a causa delle escandescenze dello straniero che ha alzato le mani nei loro confronti.

A uno di loro sono stati diagnosticati sette giorni di prognosi al pronto soccorso di Livorno a causa di questo intervento finito con la violenza. Con non poca difficoltà quindi i due poliziotti sono riusciti ad immobilizzarlo e a condurlo in questura dove è stato finalmente identificato anche grazie all’apporto della polizia scientifica. Una volta identificato è emerso che aveva un procedimento in atto per tentato omicidio di fronte al tribunale di Bergamo. L’uomo è stato comunque denunciato per resistenza e, visti i precedenti penali e alcuni decreti di espulsione a suo carico da più questure italiane, la questura livornese ha ottenuto dal pubblico ministero una misura cautelare in carcere in attesa di far luce, e quindi chiarire eventuali profili di rilevanza penale, sulle sue condotte nei confronti della presunta ex fidanzata.