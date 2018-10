Lite in casa, moglie in ospedale ferita da martelletto

Dopo la lite il marito con un piccolo martelletto ha sfiorato l'orecchio della donna che è stata portata in ospedale in codice giallo per lieve ferita

Mediagallery

Lite in appartamento, intorno alle 16 del 20 ottobre, in zona Amedeo-Origine fra marito e moglie, albanesi, in regola con i permessi di soggiorno, in corso di separazione. In base a quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto dopo la lite il marito con un piccolo martelletto ha sfiorato l’orecchio della donna che, viene riferito, in codice giallo è stata portata all’ospedale dalla Svs (nella foto) per lieve ferita. L’uomo è stato indagato in stato di libertà per lesioni.