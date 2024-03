Lite in centro, sul posto finanza polizia e carabinieri

Intervento dei baschi verdi della Finanza nel pomeriggio di oggi in piazza della Repubblica per una lite tra due soggetti stranieri. I finanzieri intervenuti hanno sedato i due, cosa che ha portato il capannello di gente a calmarsi e diradarsi. Non vi è riscontro di alcuna coltellata, fanno sapere dalle fiamme gialle. Nel frattempo sul posto sono sopraggiunti i rinforzi da parte di polizia e carabinieri, seppur la situazione era già stata placata con l’arrivo dei finanzieri. I due litiganti sul momento non hanno inteso sporgere alcuna denuncia, valutando rispettivamente di farlo per loro conto in un secondo momento.

