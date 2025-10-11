Lite in centro tra due uomini con coltello e fiocina

Denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e getto pericoloso di cose. Con il tempestivo intervento dei carabinieri è stata riportata la calma e non ci sono stati feriti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un uomo sulla trentina ed uno più giovane di origini straniera per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e getto pericoloso di cose. In via della Pina d’Oro era stata segnalata una lite tra due persone. Qui i militari hanno rintracciato entrambi in evidente stato di alterazione ed in contrasto per futili motivi. Durante l’alterco il primo avrebbe estratto un coltello col quale avrebbe minacciato l’altro che, per reazione, salito in casa, avrebbe cercato di raggiungerlo lanciando un oggetto contundente metallico dalla finestra. Con il tempestivo intervento dell’equipaggio del nucleo radiomobile è stata riportata la calma e non ci sono stati feriti. Nel corso delle ulteriori attività di ricostruzione ed approfondimento della vicenda, sono state eseguite delle perquisizioni concluse con il sequestro di un coltello ed una fiocina della lunghezza di circa un metro. La vicenda si è conclusa con il deferimento dei due uomini. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

