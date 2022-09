Lite in strada con un tubo in ferro, denunciati

L'uomo che brandiva il tubo in ferro è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate, mentre l'altro è stato denunciato per la violazione di norme in materia di immigrazione. Sul posto è intervenuta la polizia municipale

Intorno alle 8.30 del 25 settembre la polizia municipale è intervenuta in piazza della Repubblica angolo via della Pina d’Oro dove due stranieri, 25 e 26 anni, privi di documenti, stavano avendo una colluttazione. Uno dei due durante l’alterco ha brandito un tubo in ferro. E’ stato quindi portato al comando per l’identificazione, mentre l’altro è stato trasportato al pronto soccorso con un’ambulanza per la cura delle ferite subite. Al termine delle operazioni di identificazione, sentito in merito anche il Pubblico Ministero, il cittadino che brandiva il tubo in ferro è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate, mentre l’altro è stato denunciato per la violazione di norme in materia di immigrazione. Il tubo in ferro è stato sottoposto a sequestro.

