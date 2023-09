Lite in strada in zona San Jacopo, denunciato

Il coltello sottoposto a sequestro dai carabinieri

Denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Trovato nella tasca dell'uomo un coltello: sequestrato

I carabinieri della Stazione di Livorno Porto sono intervenuti per una lite in zona San Jacopo e hanno deferito in stato di libertà un 82enne per minaccia aggravata e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Come si legge in un comunicato stampa inviato dall’Arma il 26 settembre, l’anziano ha iniziato a discutere sulla pubblica via con un congiunto; la discussione è rapidamente degenerata tanto che l’uomo avrebbe estratto un coltello in segno di minaccia. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno dapprima calmato i due per poi trovare nella tasca dell’82enne il coltello segnalato. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro e per l’uomo è scattata la denuncia.

