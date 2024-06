Lite in strada, rintracciati e denunciati

Due cittadini peruviani, classe '89 e '88, denunciati: uno per rifiuto di generalità ed ubriachezza, l’altro per violenza ed irregolarità sul territorio nazionale e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione

Le volanti sono intervenute, stanotte, in via de Larderel per una lite durante la quale gli autori avrebbero fatto cadere uno scooter in sosta danneggiandolo. Poco prima gli stessi si sono resi protagonisti di un’altra lite in piazza XX Settembre. Rintracciati dalla polizia e accompagnati in questura per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, in quanto privi di documenti, sono stati denunciati uno per rifiuto di generalità ed ubriachezza, l’altro per violenza ed irregolarità sul territorio nazionale e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©