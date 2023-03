Lite in strada tra due donne: entrambe in pronto soccorso

È accaduto in Borgo. Necessario l'intervento dell'ambulanza della Misericordia di via Verdi che ha trasportato al pronto soccorso per accertamenti due donne, entrambi livornesi, di 50 e 48 anni

È stato necessario l’intervento dell’ambulanza della Misericordia di via Verdi che ha trasportato al pronto soccorso per accertamenti due donne, entrambi livornesi, di 50 e 48 anni. Le due contendenti si erano rese protagoniste di una lite violenta in zona Borgo per motivi ancora da chiarire. I volontari hanno dunque curato sul posto le due donne per poi trasportarle, prima l’una e poi l’altra, in ospedale dove il personale di turno si è preso cura di loro.

