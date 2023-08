Lite in via de Larderel, ferisce un uomo con un coltello: denunciata

La vittima, ferita al collo con un coltello "svizzero", ha riportato una prognosi di dieci giorni. La donna è stata rintracciata dai carabinieri nei pressi di piazza dei Mille e denunciata per lesioni personali aggravate

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sono intervenuti nella serata del 10 agosto in via de Larderel dove era stato segnalato un uomo accoltellato. Come si legge in un comunicato dell’11 agosto i militari, immediatamente giunti sul posto, hanno prestato soccorso alla vittima, un cittadino straniero di 43 anni, che presentava una profonda ferita al collo facendo intervenire il 118. Nei pressi di piazza dei Mille i carabinieri hanno prontamente individuato e bloccato una donna ritenuta responsabile dell’aggressione, anche grazie alla collaborazione alle prime indagini fornita da alcuni testimoni. Successive immediate attività a carico della sospettata hanno consentito di accertarne il possesso di un coltello “svizzero”. Pertanto, prosegue il comunicato, dai primi accertamenti è stato possibile ricostruire la vicenda: la donna, verosimilmente per motivi sentimentali, aveva avuto una lite con l’uomo poi sfociata nella violenta iniziativa. La vittima, fortunatamente in buone condizioni, è stata subito dimessa con qualche punto di sutura e una prognosi di dieci giorni. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni personali aggravate.

