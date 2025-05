Lite in viale Avvalorati, spunta un taglierino

Intervenendo per una lite in corso con lancio di bottiglie, i carabinieri hanno trovato sul posto due uomini in stato di ebbrezza uno dei quali in possesso del taglierino con lama di 10 centimetri (sequestrato) e per questo denunciato per porto di oggetti atti ad offendere

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro, con il supporto dei colleghi del Norm, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino africano sulla trentina per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Intervenendo in viale Avvalorati per una lite in corso con lancio di bottiglie, i militari hanno trovato sul posto due uomini extracomunitari in evidente stato di ebbrezza con delle ferite da taglio non gravi su alcune parti del corpo dovute ad un litigio per futili motivi (sul quale i due hanno fornito versioni contrastanti). Uno dei due uomini, inoltre, è stato trovato in possesso di un taglierino con lama di 10 centimetri di cui non ha saputo fornire giustificazioni sul possesso, nonché del porto in luogo pubblico. L’arma è stata quindi sequestrata. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©