Lite tra due persone, arrivano svs e carabinieri

Due ambulanze della Svs, una da Ardenza e una da via San Giovanni, e i carabinieri nel pomeriggio del 12 agosto sono intervenuti in via Badaloni per una lite in casa tra due persone. Nel corso della lite sarebbe finito sul marcipiede un vaso che per fortuna non ha colpito nessun passante.

