Lite tra ragazzi, due denunciati. Sequestrata mazza da baseball

Giunti sul posto, i carabinieri hanno identificato quattro ragazzi: due 15enni, che hanno riferito di essere stati aggrediti e colpiti, e due 16enni. Uno di questi ultimi due aveva in mano una mazza da baseball in alluminio di 72 cm che non ha saputo giustificare. I due 16enni sono stati denunciati. Il tutto avrebbe avuto origine da una lite scaturita per futili motivi

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno la scorsa domenica, si legge in un comunicato stampa di stamattina, sono intervenuti nella zona di Porta a Terra a seguito della segnalazione della Centrale Operativa che aveva ricevuto una richiesta di aiuto da parte di alcuni giovanissimi per una presunta aggressione a loro danno. Giunti sul posto, i militari hanno identificato quattro ragazzi, due 15enni, che hanno riferito di essere stati aggrediti e colpiti, e due 16enni, facenti parte verosimilmente di un gruppetto più ampio di sette. Uno di questi ultimi due, livornese di origini straniera, recava in mano una mazza da baseball in alluminio della lunghezza di 72 cm del cui possesso in quella circostanza non era in grado di fornire una giustificazione valida e che veniva prontamente sequestrata dai militari.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, operata corso indagini anche mediante l’escussione delle parti l’acquisizione di querela dalle vittime nonché l’analisi delle utenze cellulari utilizzate dagli aggressori, la mazza da baseball trovata in mano al 16enne sarebbe stata di proprietà del coetaneo, anch’egli livornese di origine straniera, che l’avrebbe portata da casa, salvo poi essere utilizzata dall’altro per colpire i due ragazzi più piccoli. Il tutto avrebbe avuto origine da una lite scaturita per futili motivi tra gruppi di ragazzini.

Le vittime, oltre allo spavento, hanno riportato solo lesioni lievi, giudicate guaribili in 5 giorni per “trauma policontusivo” agli arti.

A carico degli altri due 16enni, invece, i carabinieri hanno presentato informativa alla Procura della Repubblica al Tribunale per i Minorenni di Firenze. All’aggressore, infatti, è stato contestato il reato di lesioni personali, oltre a quello di porto abusivo d’arma, mentre al proprietario della mazza da baseball solo quest’ultimo reato.

