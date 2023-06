Lite violenta davanti al bebè: arrivano ambulanze e polizia

Lite violenta in famiglia registrata in pieno centro intorno alle 23,30 di mercoledì 28 giugno per motivi ancora da chiarire. Sul posto, per prestare soccorso alla coppia e al figlio di pochi mesi, sono intervenute le ambulanze della Misericordia di via Verdi, la Svs da via San Giovanni e due pattuglie della polizia.

Il bebè all’arrivo dei soccorritori stava fortunatamente dormendo ma, in via precauzionale, è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sulla vicenda sono chiamati a far luce gli agenti della questura.

