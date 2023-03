Litiga con la fidanzata e danneggia auto e scooter in sosta

Una volante della polizia durante un servizio notturno. Foto d'archivio

Protagonista del gesto un 17enne che è stato trasportato al pronto soccorso per le ferite ad una mano che si è procurato danneggiando i mezzi in sosta

Un giovanissimo di 17 anni è stato protagonista di un brutto episodio avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo in via del Vecchio Lazzeretto. Il 17enne, dopo un litigio con la fidanzata, avrebbe infatti spaccato il finestrino di un’auto in sosta e danneggiato uno scooter parcheggiato lungo la strada. Sul posto sono arrivati i poliziotti della squadra volante che hanno subito riportato la situazione alla calma. È stato necessario anche l’invio di un’ambulanza che è intervenuta con i suoi volontari per curare le ferite alla mano del 17enne che si era provocato compiendo questi gesti. Il minorenne è stato dunque trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti clinici.

