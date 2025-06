Livorno, ubriaco al volante aggredisce un carabiniere: arrestato 40enne

Sottoposto all’alcoltest, è emerso un tasso alcolemico di 1,8 g/l, più di tre volte oltre il limite consentito dalla legge

Notte movimentata in via Della Vecchia Casina dove un uomo di 40 anni, di origini est-europee, è stato arrestato dai Carabinieri del NORM per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per guida in stato di ebbrezza.

L’intervento è scattato durante un normale controllo alla circolazione stradale da parte dei militari, che hanno fermato l’auto guidata dall’uomo, insospettiti dal suo evidente stato di alterazione. Sottoposto all’alcoltest, è emerso un tasso alcolemico di 1,8 g/l, più di tre volte oltre il limite consentito dalla legge.

Avviate le procedure previste, tra cui il sequestro del veicolo ai fini della confisca, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze. Prima ha insultato i militari e alcuni passanti, poi ha colpito con un pugno al volto uno dei carabinieri, causandogli lievi lesioni. A quel punto è stato bloccato e tratto in arresto.

Non è finita qui. Anche il passeggero del veicolo, un 50enne livornese con precedenti, è stato sottoposto a controllo. L’uomo, apparso agitato, è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso, tra cui una tronchese, una cesoia e alcune chiavi inglesi. Non avendo fornito una spiegazione plausibile per il possesso di tali oggetti in luogo pubblico e di notte, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno.

L’arrestato, dopo le formalità di rito in caserma, è stato condotto presso la propria abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma.

