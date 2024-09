Lo accoltella durante la lite, arrestato

Arrestato, con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti e armi atti ad offendere, un tunisino di circa 30 anni. L’uomo, secondo la ricostruzione degli agenti della squadra mobile guidata da Giuseppe Lodeserto, avrebbe accoltellato con tre fendenti al torace un connazionale di circa 50. L’episodio risale alla notte tra il 1 e 2 settembre in piazza della Repubblica ed è stato reso noto stamattina dalla questura. Le telecamere della zona hanno aiutato gli agenti nelle indagini avviate in pronto soccorso dove era stato trasportato il ferito. Movente al momento sconosciuto. Il coltello non è stato trovato.

