Lo ferisce con un taglierino, rintracciato e denunciato

I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo, denunciandolo per lesioni aggravate, anche grazie ad alcuni frame video estratti dalle telecamere. Tra lui e la vittima era nata una lite per futili motivi nei pressi di un bar

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, al termine di un’attività di indagine, ha individuato e denunciato il presunto responsabile delle lesioni riportate da un giovane livornese quasi trentenne. Come si legge in un comunicato stampa del 17 luglio, la vicenda risale alla fine dello scorso mese quando i carabinieri furono dirottati dalla centrale operativa al pronto soccorso dove il giovane era stato trasportato a seguito di un’aggressione subita nei pressi di un bar durante la quale aveva riportato anche una profonda ferita al collo che sarebbe stata inferta con un taglierino (ferita medicata con alcuni punti di sutura e poi valutata guaribile in circa due settimane).

I militari hanno quindi eseguito una serie di approfondimenti a partire dal circuito relazionale della vittima, dai contesti e dai luoghi di maggiore frequentazione che hanno consentito – anche con l’ausilio di alcuni frame video estratti dalle telecamere – di ottenere un quadro indiziario significativo a carico di un sospettato: un uomo, senza fissa dimora di 50 anni, con svariati precedenti che è stato denunciato a piede libero per il reato di lesioni aggravate. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento (indagini preliminari) sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

