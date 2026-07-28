Lungomare, 11 daspo urbani contro gli accampamenti abusivi

Controlli a tappeto da Antignano alla Bellana da parte della polizia locale: gli undici soggetti sono quasi tutti non residenti a Livorno. Vicino alla Scalinata scoperto un vero e proprio bivacco con fornellino, pentole e altri effetti personali

La polizia locale ha intensificato nelle ultime settimane i controlli sul lungomare, effettuando una serie di interventi mirati contro gli accampamenti abusivi presenti tra i cespugli da Antignano alla Bellana. L’operazione, che viene ripetuta ogni estate con l’aumento delle temperature, ha portato all’emissione di 11 daspo urbani con relative sanzioni per accampamento non autorizzato. I soggetti controllati, quasi tutti non residenti nel Comune di Livorno e provenienti da altri territori, sono stati identificati, sanzionati e allontanati dalle aree occupate. L’attività è partita una decina di giorni fa nei pressi della scalinata di Antignano, dove gli agenti hanno individuato un accampamento nascosto all’interno di un fitto cespuglio. Sul posto erano presenti quattro persone che avevano allestito un vero e proprio bivacco con fornellino, pentole e altri effetti personali. In collaborazione con l’ufficio Parchi, il cespuglio è stato ridimensionato per impedire nuovi insediamenti, mentre Aamps ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei materiali e dei rifiuti abbandonati, compresi quelli successivamente raccolti dopo un incendio sviluppatosi nella zona. Successivamente i controlli sono stati estesi a tutte le spiaggette e alle aree verdi comprese tra Antignano e la Bellana, con la rimozione dei rifiuti lasciati dagli occupanti. Le persone destinatarie del daspo urbano, cioè dell’ordine di allontanamento, sono state inoltre segnalate ai servizi sociali. Il servizio anti degrado viene svolto quotidianamente sul lungomare, ma in questa occasione la polizia locale ha organizzato anche due servizi specifici all’alba, effettuati lunedì e sabato con pattuglie in servizio dalle 6 alle 12 così da intervenire prima dell’arrivo dei bagnanti e ripristinare il decoro delle aree interessate.

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