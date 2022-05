Lungomare, ragazza chiede informazioni e gli sfila il Rolex

E' accaduto intorno alle 11,30 di lunedì 9 maggio all'altezza del parcheggio della Rotonda Carlo Azeglio Ciampi dove la vittima stava passeggiando. Sul caso indaga la polizia alla ricerca di una donna bionda fuggita prima a piedi e poi in auto

Lo ha avvicinato per chiedergli un’informazione ma, in men che non si dica, è riuscita a sfilargli il Rolex che portava al polso per poi fuggire. E’ accaduto intorno alle 11,30 di lunedì 9 maggio all’altezza del parcheggio della Rotonda Carlo Azeglio Ciampi dove la vittima stava passeggiando. Appena si è accorto di quanto accaduto l’uomo non ha esitato a chiamare il 112 che ha inviato sul posto una volante della polizia i cui agenti, coordinati dal vice questore Francesco Falciola, hanno subito preso contatti con l’uomo derubato. É stato proprio lui quindi a fornire una descrizione sommaria della donna agli agenti: si tratta di una ragazza bionda con indosso una maglietta color carne la quale si è guadagnata la fuga facendo prima di tutto perdere le proprie tracce scappando all’interno del boschetto della Rotonda e poi approfittando di un passaggio in auto di un probabile complice che era in zona pronto ad attenderla.

Sul posto i poliziotti hanno subito cercato di rintracciare la donna utilizzando anche le telecamere di sicurezza della zona per poter così dare il via alle indagini.