Machete, coltelli e cocaina in tasca: tre arresti

Nella serata di domenica 8 maggio, in seguito ad una segnalazione giunta sul portale Youpol per probabile attività di spaccio in via del Pantalone, gli agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino tunisino 32enne e due cittadini marocchini di 23 e 45 anni. L’operazione, resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra polizia di Stato e cittadini tramite l’app Youpol ha consentito di recuperare denaro contante ritenuto provento dello spaccio e numerose dosi di sostanza stupefacente (cocaina) pronte per la vendita. Recuperato anche rilevante quantitativo di hashish, nonché strumenti e materiale per il confezionamento oltre a due coltelli a serramanico e un grosso machete per il cui possesso sono stati denunciati. Tutti gli arrestati sono in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.